شكرا لقرائتكم خبر عن حبس متهم عامين لإدانته بالشروع في القتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف قضى بمعاقبة متهم بالحبس لمدة عامين لاتهامه بالشروع في قتل آخر بسكين بأن طعنه طعنتين إحداهما في كتفه والأخرى في خصره، وحبسه شهراً لسبه نفس الشخص علناً في الطريق العام.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سكيناً وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به إصابات، وأن أثر الجريمة توقف لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو فراره خشية ضبطه ومسارعة المجني عليه بالعلاج، كما أسندت له تهمة رمي المجني عليه بطريق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، بأن وجه إليه عبارات سب جهراً في الطريق العام.

وأسندت النيابة لمتهم ثان في القضية الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، اعتداءً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وإتلاف المركبة المملوكة له.

وقضت محكمة العين الابتدائية حضوریاً بعد تعديل القيد والوصف باستبعاد ظرف سبق الإصرار بمعاقبة المتهم تعزيراً بالسجن 3 سنوات عن تهمة الشروع في القتل، والحبس شهراً عن تهمة السب، وقضت بتغريم المتهم الثاني 5 آلاف درهم عن إتلاف المركبة وبراءته من تهمة الاعتداء على سلامة الجسم.

واستأنف المتهم الأول الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبسه عامين، فطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت حبسه عامين.