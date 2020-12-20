شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم البيانات المكانية بعجمان للجمهور والسياح والمستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مذكرة تعاون مشترك مع شركة 2 GIS للدعاية والإعلان لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين.

وأكد الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن دائرة البلدية تسعى وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وبمتابعة من عبد الرحمن محمد النعيمي على فتح آفاق التنسيق المشترك مع كافة الجهات وإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات.

وأوضح د.م بن عمير أن «2 GIS للدعاية والإعلان» شريك استراتيجي للدائرة في تقديم البيانات المكانية ويعد تجديد هذه الشراكة قيمة مضافة للدائرة في حرصها على خدمة جمهور الإمارة وتقديم أفضل ما لديها للمستثمرين والسياح.

وقال: «إن الشركة ستعمل على اتباع نهج الخروج الميداني لجمع كل البيانات المتعلقة بخريطة عجمان، وذلك عبر تطبيق ذكي سيكون متاحاً للجمهور من خلال الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية».

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