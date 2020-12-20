شكرا لقرائتكم خبر عن نظام إلكتروني لخدمة الأسرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، النظام الإلكتروني للخدمة الاجتماعية المتكاملة للأسرة، يوفر قنوات متعددة مثل الموقع الإلكتروني، والتطبيق الهاتفي، والمنصات الحكومية في أبوظبي مثل «تم» أو التواصل مع مركز الاتصال للمؤسسة (مركز الاتصال الأسري) أو التواصل المباشر من خلال مكاتب الاستقبال في مراكز المؤسسة عبر مواقعها المختلفة وبطريقة آمنة وميسرة وفعالة مع الاحتفاظ بخصوصية الأفراد والأسر المستفيدة من الخدمة.

كان ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، الذي عقده افتراضياً، الأحد، برئاسة علي سالم الكعبي، رئيس المجلس، وحضور الأعضاء اللواء محمد خلفان الرميثي، الدكتور علي راشد النعيمي، المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والدكتورة مها تيسير بركات المستشار الأول لمكتب أبوظبي التنفيذي، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.

كما حضره سعيد علي الغفلي، مدير دائرة الخدمات المساندة في المؤسسة، عبد الرحمن البلوشي– مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، المهندسة سناء الظاعن، رئيس لجنة المناقصات والمزايدات وفاطمة الزعابي، مدير إدارة الشؤون المالية بالوكالة في المؤسسة.

وأكد علي سالم الكعبي، أن مؤسسة التنمية الأسرية وبناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تحرص بشكل مستمر على تطوير أعمالها، ومواكبة الأحداث والتوجهات الحكومية.

وقالت مريم محمد الرميثي: «إن المشروع يهدف إلى توفير قاعدة بيانات للأسر ذات الأولوية بالرعاية الاجتماعية للاستفادة منها في تطوير سياسات الرعاية الاجتماعية، وتسهيل اكتشاف المشكلات الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسر والمجتمع مبكراً».

واستعرض عبد الرحمن سيد عبدالله البلوشي، الأداء المؤسسي خلال النصف الثاني من عام 2020، وأشار إلى أن المؤسسة، حققت إنجازاً ملحوظاً في مجال تنفيذ الخدمات الاجتماعية، والبرامج لكافة أفراد الأسرة؛ حيث ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها وبرامجها بنسب كبيرة.

كما عرض شكري ياغي، آخر مستجدات وإنجازات التحول الرقمي في المؤسسة، وقدم سعيد علي سعيد الغفلي، تقريراً حول أداء لجنة الموارد البشرية، وعرضت المهندسة سناء الظاعن تقرير لجنة المناقصات والمزايدات.