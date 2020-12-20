شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حوادث الطرق 70% والتوعية أساس السلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت، أمس الأحد، أعمال ملتقى نظم وقوانين مرورية، الذي تنظمه جمعية كلنا الإمارات، عن بعد على منصة «زوم»، تحت عنوان «السلامة المرورية» ويهدف إلى رفع وعي الجمهور وتعزيز ثقافته بالقوانين المعمول بها وتشجيع مستخدمي الطرق من السائقين والجمهور على ممارسة السلوكيات الإيجابية بما يضمن قيادة آمنة وتحقيق السلامة للجميع.

وفي الجلسة الرابعة للملتقى الذي يختتم فعالياته، «الثلاثاء»، قدم خلالها الدكتور علاء عبدالرحمن البكري، مستشار جمعية الإمارات للسلامة المرورية، ورقة عمل بعنوان: «دور البنية التحتية في تحقيق السلامة المرورية»، عرض فيها أسباب الحوادث المرورية وسبل الوقاية منها والأسباب الرئيسية لهذه الحوادث التي يكون سببها مستخدم الطريق سواء السائق أو الراكب أو الماشي والطريق والبيئة المحيطة به مثل الضباب والأمطار، والمركبة والتجهيزات الفنية فيها.

ولفت إلى أن سبل الوقاية من الحوادث تكمن في التوعية والتثقيف والتأهيل والتدريب والتعليم، مستعرضاً الحلول الأربعة للسلامة المرورية؛ الهندسة والبنية التحتية والرقابة وتشريع وتنفيذ القوانين والمناحي الطبية.

وعرض خلال الجلسة، رسماً بيانياً احتوى على الإحصاءات المرورية بعدد الحوادث والإصابات والوفيات بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هناك تطوراً إيجابياً في هذه الجانب؛ حيث انخفضت وبشكل كبير أعداد الحوادث منذ عام 2017، وبالتالي انخفضت نسبة الإصابات والوفيات بمقدار 70 في المئة، مؤكداً أن الإنجاز يدل على الرعاية والدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة وتكاتف الجهود بين جميع المؤسسات والدوائر المعنية بالسلامة المرورية.

كما استعرض الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية والتي من أبرزها الانحراف المفاجئ وعدم تقدير مستخدمي الطريق وترك مسافة أمان كافية. (وام)