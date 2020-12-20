شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة قصر الوطن تنظم محاضرة «تكوين الملكة اللغوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مكتبة قصر الوطن محاضرة بعنوان «تكوين الملكة اللغوية» قدمها الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، ‎احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر كل عام.

وتناول د. المستغانمي خلال المحاضرة عدة محاور من ضمنها، تعريف المشاركين بمفهوم الملكة اللغوية وأهم عناصرها وكيفية اكتسابها بالشكل السليم، خاصة لدى الطلاب، وسلط الضوء على أهمية الملكة اللغوية للوصول إلى درجة امتلاك ناصية اللغة والتصرف فيها باقتدار، والقدرة على الإفصاح والتّبيين بلغة سليمة فصيحة شفوياً وكتابياً.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للاحتفاء بالعربية، تعزيزاً لمكانتها وتفعيلاً لإسهامها في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والعلمية.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للغة العربية: «يجب على الجميع العمل معاً على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الثقافية لخدمة اللسان العربي، وإبراز عظمة اللغة العربية وثرائها وسعتها، وذلك من أجل العودة بها إلى مجيد عهودها وزاهر أيامها، وتعزيز جهود إنشاء المحتوى العربي، والارتقاء بمهارات تعليمها للناطقين بغيرها». (وام)

كانت هذه تفاصيل خبر مكتبة قصر الوطن تنظم محاضرة «تكوين الملكة اللغوية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.