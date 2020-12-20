محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ف ب)
أجرت البحرية التركية تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق البحر المتوسط، كما أعلنت اليوم الأحد، وزارة الدفاع التركية، وسط توتر مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز.
وأكدت وزارة الدفاع التركية على تويتر أن "عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط"، بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات.
وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر فرض عقوبات على سلوك تركيا "غير القانوني والعدائي" في البحر المتوسط بازاء اليونان وقبرص.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس الماضي، السفينة عروج ريس للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وأعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر الماضي، عودة السفينة. ومع ذلك أدان الاتحاد الأوروبي الجمعة استمرار "الأعمال الأحادية" و"الخطاب العدائي" من جانب تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.