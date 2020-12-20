الفلبين تسجل أكثر من 1750 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من ألف و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد الإجمالي للحالات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 459 ألفا و789 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض فيالفلبين إلى ثمانية الآف و947 حالة وفاة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية.
كما تم كذلك تسجيل ثمانية آلاف و80 حالة تعافي جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي في البلاد إلى 429 ألفا و134 حالة، فيما
وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.
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