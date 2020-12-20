وزارة النقل الجزائرية تنفي منح حق استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي لشركات أجنبية

نفت وزارة النقل الجزائري اليوم ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول منح حق استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي لشركات أجنبية مؤكدة أن القانون يمنع ذلك.

وقالت وزارة النقل الجزائرية - في بيان اليوم الأحد - إنه "ردا على التصريحات المغلوطة والمغرضة المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتي تتعلق بمشروع تأسيس شركة للنقل الجوي الداخلي، والخلط في هوية هذه الشركة وطبيعة نشاطها، تؤكد وزارة النقل أنه بموجب القانون المحدد

للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، فإنه لا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري".وأضاف البيان أن منح حق استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي لشركات أجنبية لم يرد لا في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، ولا في برنامج عمل الحكومة التي تسعى من خلال حزمة من التدابير إلى تقوية أداء الشركةالوطنية للخطوط الجوية الجزائرية وتثمين دورها على الصعيد الدولي".وأشار البيان إلى أن كل تصريح أيا كان مصدره يخالف ما ورد في أحكام القانون المذكور وتوجهات الدولة في التعاطي مع ملف شركة الخطوط الجوية الجزائرية يعد مناورة لزرع الشك وبث الفوضى عن طريق ترويج معلومات مغلوطة، ويعرض صاحبه أو أصحابه للتبعات القانونية".وطالبت الوزارة كافة المسؤولين السياسيين التحلي بالحس الوطني واليقظة اللازمة للوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن والمساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية بعيدا عن أية مناورات أو حسابات، نظرا للتوتر الخطير الذي يتسم به الوضع الإقليمي.