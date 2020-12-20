روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما باتفاقيات "أوبك +" الحالية

قال بيان صدر في ختام زيارة نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك إلى الرياض، إن Saudi Aramco، أكبر شركة في مجال احتياطيات وإنتاج النفط في العالم، تدرس توسيع نطاق التعاون مع روسيا.
من جانبه قال نوفاك: "يحتفظ قطاع الطاقة، بدوره الرئيسي فيالتعاون بين الدولتين، وهذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة في تطوير تقنيات جديدة لإنتاج النفط، ورفع مستوى هذا الإنتاج، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعاون العلمي في هذا المجال".
وأضاف نوفاك: "على سبيل المثال، تتم دراسة
وشدد نوفاك على أن، روسيا والسعودية أكدا التزامهما باتفاقات "أوبك +" الحالية. وأشار إلى أن الدولتين تعتزمان رفع حجم التجارة المتبادلة، إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024.