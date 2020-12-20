اليونان: نسعى لمنع إقامة قاعدة تركية في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 6:11 مساءً

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأحد، أن أولوية بلاده حول ليبيا هي ضمان خضوع الشواطئ الليبية قبالة جزيرة كريت لسيطرة قوى صديقة ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليونانية .

وقال دندياس : “نسعى لمنع إقامة قاعدة تركية في ليبيا”.

كما أضاف: “نهدف إلى أن تتراجع حكومة فايز السراج عن المذكرة التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية”.

العقوبات الأميركية

أما في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية، فأكد أن تلك العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام على وزارات ومسؤولين أتراك ستؤثر على التوازن الحالي.

كما أشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دحض ادعاء تركيا بأنها ركن أساسي لتواجد حلف الناتو في المنطقة.

أنقرة والاتحاد الأوروبي

وعن علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي الذي فرض سابقاً أيضا عقوبات عليها، فأعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده بأن تركيا ستستمر في الابتعاد عن أوروبا.

وأوضح أن مساعي تركيا للتقرب من أوروبا، هدفها تكوين علاقة خاصة مع الاتحاد قد تسمح لها بالدخول إلى السوق الأوروبية دون إلزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

إلا أنه أكد أن الاتحاد الأوروبي “ملزم تاريخياً” بالسعي لتغيير موقف الأتراك تجاه أوروبا.

وعلى الرغم من الخلافات المستمرة منذ أشهر بين البلدين، شدد دندياس على أن اليونان منفتحة على المحادثات الاستكشافية مع تركيا في ظل مناخات مناسبة. وقال: “أثينا تنتظر أن تحدد أنقرة موعدا للمحادثات، شريطة أن يكون المناخ مناسبا”.