سلالة كورونا المتحولة تنشر الرعب… وإستنفار أوروبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعتين

استنفرت عدة دول أوروبية بعد تحذير وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد من أن سلالة كورونا الجديدة شديدة العدوى خرجت عن السيطرة في البلاد، معلنة تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة.

فيما عقدت محادثات بين باريس وبرلين والاتحاد الأوروبي بشأن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي. وناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد مسألة التحول الفيروسي الذي انتشر في المملكة المتحدة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن قصر الاليزيه.

عزل جوي

أتت تلك المحادثات فيما أعلنت هولندا وبلجيكا وإيطاليا تعليق رحلاتها مع بريطانيا بينما طالبت إسبانيا باستجابة واحدة وقرار موحد من قبل الاتحاد لقرار تعليق الرحلات من وإلى بريطانيا.

في حين أفاد مراسل العربية أن فرنسا تدرس بدورها تعليق الرحلات.

كما كشف مصدر ألماني حكومي بأن السلطات تنظر أيضا في مسألة وقف الرحلات الجوية إلى بريطانيا.

الصحة العالمية والقيود

في حين دعت منظمة الصحة العالمية أعضاءها في أوروبا إلى “مضاعفة قيودهم”، بحسب ما أفاد الفرع الأوروبي للمنظمة لوكالة فرانس برس.

وقالت ناطقة باسم المنظمة “في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية”.

يشار إلى أنه جرى تسجيل بضعة حالات إصابة بالسلالة الجديدة، خارج الأراضي البريطانية، بينها 9 في الدنمارك وحالة في هولندا وفي أستراليا، وفق المنظمة الأممية.

وفي وقت سابق اليوم أكد وزير الصحة البريطاني أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة، ولا بد من التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي والعزل من أجل كبح جماح الفيروس المتحول.

وكان خبراء صحة مرموقون في البلاد أكدوا السبت أن السلالة المتحولة من فيروس كورونا أشد عدوى بنسبة 70 في المئة من السلالة الأصلية، إلا أنهم لفتوا إلى أنها ليست أكثر ضراوة على ما يبدو.

يذكر أن بريطانيا شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابات بالفيروس التاجي الذي ظهر لأول مرة في الصين في كانون الاول الماضي، وذلك، بالتزامن مع انطلاق حملات التطعيم بلقاح كورونا في البلاد، وذلك بحسب “العربية”.