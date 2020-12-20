ياسمين صابري تنضم إلى المغربيتين إحسان بنعلوش وحنان لخضر في قائمة أجمل وجوه العالم

اختارت منصة “تي سي كاندلر” الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، لتضاف إلى النجوم العرب، المصنفين في قائمة هذه السنة.

وأعلنت المسابقة العالمية اسم ياسمين صابري، بعد إعلانها، سابقا، اسم المدونة، والمؤثرة المغربية، إحسان بنعلوش، والفنانة المغربية الغائبة عن الساحة الفنية لمدة طويلة، حنان لخضر.

وفي القائمة أسماء نجوم ذكور، هم الفلسطيني محمد عساف، والتونسي ظافر العابدين، والأردني ليث أبو جودة.

وتعودت مسابقة “تي سي كاندلر”، لسنوات طويلة إعلان قائمة سنوية لـ100 أفضل وجه في السنة.