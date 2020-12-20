بابا توندي: نملك فريقا جيدا.. و”ديما وداد”- فيديو

عبر لاعب الوداد البيضاوي لكرة القدم، بابا توندي، عن سعادته بالنقاط الثلاث المهمة، التي حققها فريقه في مواجهة ضيفه فريق حسنية أكادير، بعد التفوق عليه في المباراة، التي جمعتهما، أمس السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء.

واعتبر بابا توندي أن لاعبي الوداد أبلوا حسنا في المباراة ضد الحسنية، وهم مستعدون لمباراة دوري أبطال إفريقيا، الأسبوع المقبل.

ووجه باباتوندي الشكر إلى جمهور الوداد البيضاوي، على الدعم، الذي يقدمونه للفريق، على الرغم من الغياب عن المدرجات، خاتما تصريحه بعبارة: “ديما وداد”.

وسجل أهداف فريق الوداد البيضاوي كل من مؤيد اللافي، وسايمون مسوفا، وأيوب العمود.

ويواجه الوداد، الأربعاء المقبل، فريق الملعب المالي.