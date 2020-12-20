بعد انتقاده لاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء.. ترامب يهاجم بولتون: “أغبى الناس في واشنطن

تعرض مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، لانتقادات شديدة اللهجة على لسان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد دعوته الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إلى “إلغاء قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بمغربية الصحراء”، لأنه “يقوض السياسة الأمريكية”.

ووصف ترامب بولتون، اليوم الأحد، في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، بأنه “أغبى الناس في واشنطن”، وقال: “ماذا يعرف بولتون، أحد أغبى الناس في واشنطن؟ ألم يكن هو الشخص، الذي قال بغباء شديد، على شاشة التلفزة، “الحل الليبي”، عندما وصف ما ستفعله الولايات المتحدة لكوريا الشمالية؟ لدي الكثير من “القصص الغبية” الأخرى لبولتون”.

وكان بولتون قد نشر مقالا، قبل ثلاثة أيام، في مجلة “فورين بوليسي”، وصف فيه إعلان ترامب، في 11 دجنبر الجاري، بشأن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء بأنه “تدني آخر لإدارته”.

واعتبر بولتون أنه “بعد تنصيب بايدن، يمكن إصلاح الفوضى غير المبررة، التي تسبب فيها ترامب في هذا الإطار”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، واتخاذها لقرار فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، كما أعلنت سفارتها في العاصمة الرباط عن الخريطة الجديدة للمغرب، التي باتت تعتمدها الولايات المتخدة الأمريكية، والتي تضم الصحراء للتراب الوطني.