حجر صحي في لندن مع ظهور سلالة جديدة من كورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020

اعادت بريطانيا، اليوم، فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنكلترا، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد-19، خاصة مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.



ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تخلي الحكومة عن خططها الخاصة بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا خلال عيد الميلاد، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة والتي زاد منها وجود سلالة جديدة من كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء "يبدو أن هذا الانتشار يغذيه نوع جديد من الفيروس" ينتقل "بسهولة أكبر بكثير".

وتابع "لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو أنه يسبب أعراضاً مَرضية أكثر خطورة"، أو يقلل من فعالية اللقاحات.