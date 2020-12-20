روسيا: تسجيل 28948 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 511 حالة

الأحد 20 ديسمبر 2020

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 28948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 511 وفاة ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة مليونين و848377 إصابة مؤكدة منها 50858 حالة وفاة و521862 حالة نشطة ومليونين و275657 حالة شفاء.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي، ان الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (7263 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3759 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.4 بالمائة من المرضى..مشيرة الى تماثل 20915 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19".