شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بالحكومة اليمنية الجديدة: خطوة مهمة والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب أبو الغيط في بيان اليوم عن تقديره لجهود المملكة المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولجميع الجهود العربية والدولية المخلصة التي تسعى لسد الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة، موجهًا التهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أهمية البناء على هذه الخطوة، والعمل بصورة حثيثة ومتواصلة على إنهاء الصراع المُسلح وتسوية الأزمة، تغليباً لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى كثيراً جراء الصراع الممتد.
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