توسيع نطاق توزيع لقاح «مودرنا» فـي أميركا.. وأعراض مقلقة توقف التطعيم بـ«فايزر» فـي شيكاغو

■ السعودية تدرس ترخيص لقاح آخر قبل نهاية العام

■ الإمارات تسجل 3 وفيات و1171 إصابة جديدة

■ قطر تستقبل أول شحنة من لقاح كورونا اليوم

■ مصر تؤكد إلغاء احتفالات رأس السنة

■ مشروع قرار لمعاقبة رافضي التطعيم فـي البرازيل

■ روسيا تطور لقاحا مركبا

■ عزل سيدني عن باقي أنحاء أستراليا

ديترويت “أميركا” ـ عواصم ــ وكالات:

تعتزم الولايات المتحدة اليوم الإثنين توسيع نطاق توزيع لقاح شركة “مودرنا” للوقاية من كوفيد19، حيث من المقرر أن يبدأ أكثر من 3700 موقع في تلقي وتوزيع اللقاح، مما يوسع نطاق حملة التوزيع التي بدأت بلقاح شركة فايزر. وفي ظل تسجيل أعداد قياسية للمصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا، نقلت مودرنا بالفعل إمدادات اللقاح من مصانعها إلى مستودعات تديرها شركة ماكيسون للتوزيع. وقال الجنرال بالجيش الأميركي جوستاف بيرنا في مؤتمر صحفي إن العمال بدأوا أمس الاول في تحميل الشاحنات بحاويات تحمل اللقاح. وأضاف أن الشاحنات ستنطلق صباح اليوم الإثنين ـ بتوقيت السلطنة ـ على أن تصل إلى مقدمي الرعاية الصحية في وقت لاحق اليوم. ويجب نقل جرعات اللقاح برفقة حراسة أمنية، وسيتم تخزينها في ثلاجات مغلقة. وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولا للمجموعات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن في دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الطبي. من جهة أخرى، أوقف مستشفى شمال شيكاغو بولاية إيلينوي في الولايات المتحدة، مؤقتا التطعيمات ضد فيروس كورونا لموظفيها، بعد أن عانى 4 موظفين من ردود فعل سلبية شملت التنميل وارتفاع معدلات ضربات القلب، وفقا لتقارير، وذكرت محطة “فوكس نيوز” الأميركية من شيكاغو أن 3 من الموظفين يتعافون من الأعراض جيدا في المنزل، بينما كان الرابع مستمرا في تلقي الرعاية الطبية. وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 76مليونا و 718ألفا و 430 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلن وكيل وزارة الصحة السعودية، أن المملكة تدرس استخدام عدد من اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس “كورونا” المستجد، وتابع أنه قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الحالي، بحسب قناة “العربية” السعودية، من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة و1171 إصابة جديدة بالفيروس.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني أن الشحنة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا ستصل إلى قطر اليوم الإثنين. وأضاف “هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا”.

الى ذلك، أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية قرار إلغاء احتفالات رأس السنة تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها سجلت 611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة.

دوليا،أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 177 حالة وفاة و 6312 إصابة جديدة، من جهتها، سمحت المحكمة العليا البرازيلية للدولة “بإجبار السكان بشكل غير مباشر” على التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا، وقررت المحكمة الفيدرالية العليا أن لقاحا ضد “كوفيد19” قد يكون إلزاميا وفقا للقانون المناسب، وتمت الإشارة إليه في مادة المنشور عقب جلسة المحكمة، وفي المكسيك قالت وزارة الصحة إنها سجلت 12129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و627 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و313 ألفا و675 حالة. الى ذلك، تعمل روسيا على تطوير لقاحين مدمجين يحميان من فيروس كورونا المستجد والأنفلونزا والحصبة في نفس الوقت، حسبما أكد البروفيسور رينات ماكسيوتوف المدير العام لمركز “فيكتور” الحكومي الروسي المتخصص في أبحاث علوم الفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية، وفي مقابلة تلفزيونية، قال ماكسيوتوف إن النموذج الأولي للقاح المشترك ضد الإنفلونزا وكورونا ثبت أنه فعال في حيوانات المختبر، على صعيد متصل، انعزلت مدينة سيدني عن باقي أنحاء أستراليا بعدما فرضت جميع الولايات والمناطق قيودا على سفر سكان سيدني إليها مع ارتفاع عدد حالات الإصابة في بؤرة لفيروس كورونا في المدينة إلى حوالي 70 حالة.

آسيويا، أكد نائب رئيس لجنة الصحة الصينية تسين ييشين، على ضرورة ارتداء الأقنعة ومراعاة تدابير الحماية الشخصية الأخرى حتى بعد تلقي لقاح ضد فيروس كورونا. من جهتها، سجلت السلطات الصحية في تايلاند 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة في يوم واحد. على صعيد متصل، أظهرت إحصاء لرويترز أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تخطى 2.5 مليون حالة، حيث تضرب موجة ثانية من الفيروس القارة السمراء، وطبقا لإحصاء رويترز، تشهد دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة في الحالات وتسجل معدلات قياسية من الإصابات والوفيات.