نائب عن سائرون يعلق على تخفيض رواتب الموظفين

علق النائب عن سائرون جواد الموسوي، الاحد، على تخفيض رواتب الموظفين، فيما اشار الى ان البرلمان لن يوافق على اي تخفيض للرواتب.

وقالت الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السياسة المالية والنقدية هي من مسؤوليات وصلاحية الحكومة وقد قامت الحكومة وحسب رؤيتها لمعالجة الازمة الاقتصادية برفع سعر الصرف".

واضاف ان "مطالبة ممثلي الشعب في مجلس النواب ان يصوتوا على تخفيض رواتب الموظفين ومخصصاتهم والتلاعب بارزاقهم بهذه الطريقة العشوائية وغير المدروسة، فهذا امر مستحيل ولن تتم الموافقة او التصويت على اي تخفيض".