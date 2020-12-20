رعب السلالة الجديدة.. نتنياهو للإسرائيليين: اطمئنوا للقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطنيه، عقب تلقيه، مساء أمس السبت، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في بث مباشر على شاشات التليفزيون.

ومع المخاوف من سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بريطانيا صرح بنيامين نتنياهو أن اللقاح الذي اعتمدته إسرائيل يمكنه التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا.

وبات نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى لقاح "فايزر" وتلاه وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين.

واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقب اجتماعه بكل من وزير الدفاع ووزراء الصحة والخارجية والداخلية والمواصلات، مساء السبت، ألا يكون اللقاح الذي تم اعتماده في بلاده قادرا على التغلب على السلالة الجديدة.

وأعلنت لندن في وقت سابق اكتشافها سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد تفوق سرعة انتقاله للغير الفيروس الحالي بنسبة 70 بالمائة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، منع دخول البلاد على المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا والدنمارك وبريطانيا. وينتظر أن يتخذ قرار آخر بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من أستراليا ونيوزيلندا.

وكانت إسرائيل تلقت في الأيام الأخيرة شحنات ضمت كميات من اللقاح، على أن تبدأ في الأيام المقبلة بتلقي المزيد من الشحنات.