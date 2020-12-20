"ذبح" شخص بالقصرين التونسية في عملية إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني تونسي لـ"الخليج 365" إن شخصا واحدا قتل في هجوم بمحافظة القصرين غربي البلاد.

وأوضحت المصادر أن مجموعة إرهابية أقدمت على ذبح شخص يدعى عقبة ذيبي بأحد جبال منطقة حاسي لفريد، فيما لم تعرف بعد أسباب العملية الإرهابية.

وبينت ذات المصادر أن الوحدات الأمنية والعسكرية هرعت لمعاينة الحادثة وتمشيط المكان.

وتنشط في جبال القصرين المحاذية للجزائر جماعات إرهابية منذ عام 2011، وهي تحديدا تنظيم عقبة ابن نافع التابع لتنظيم القاعدة، وخلايا جند الخلافة التابعة لتنظيم داعش، حسب ذات المصادر.

وقبل يومين، أعلت وزارة الداخلية التونسية تمكن مصالحها المشتركة من كشف عنصر إرهابي عملياتي بايع تنظيم داعش كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية في تونس العاصمة.

وكانت محافظة القصرين طيلة السنوات المنقضية مسرحا لعديد العمليات الإرهابية، من بينها ذبح 8 جنود في يوليو/تموز 2013، ومقتل 14عسكريا في شهر آب/أغسطس 2014، إضافة إلى ذبح الأخوين مبروك وخليفة السلطاني (من أشهر الرعاة في أرياف المحافظة) من قبل تنظيم "جند الخلافة" في عملية انتقامية.