آبي أحمد يدعو قادة دول الـ"إيجاد" إلى التعاون لحل القضايا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، قادة دول الـ"إيجاد" إلى التعاون المشترك، وذلك أثناء مشاركته في القمة الاستثنائية الـ38 للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا والمنعقدة في جيبوتي.

وقال آبي أحمد في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" إن "قوة الاستقرار في منطقتنا تقوم على التعاون من أجل التطوير والتنمية".

وأضاف: "أنا سعيد لأننا كقادة نستطيع الجلوس على مائدة مستديرة لمناقشة القضايا الملحة في منطقتنا".

والتقى آبي أحمد، على هامش القمة كلا من رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ورئيس الصومال محمد عبدالله محمد فرماجو ونائبة رئيس جنوب السودان ريبيكا نياندينغ دي مابيور، والرئيسين الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والكيني أوهورو كينياتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد.

وناقش رئيس الوزراء مع قادة "إيجاد" ما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة وكيفية تعزيز التعاون بين دول في المنطقة.

وانطلقت، اليوم الأحد، القمة الاستثنائية الطارئة لـ"إيجاد"، وعلى طاولتها أجندة حافلة بـ4 أزمات تتقدمها التطورات في تجراي.

وتفرض ملفات الخلافات بين كينيا والصومال، وإثيوبيا والسودان، والنزاع القديم بين إريتريا وجيبوتي، إضافة إلى أزمة إقليم تجراي، نفسها على قمة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيجاد).

وتنعقد هذه القمة في ظل تحديات صعبة واجهت دول المنظمة، وعلى رأسها التطورات الأخيرة التي شهدها إقليم تجراي شمالي إثيوبيا.

وانتهت العملية بهزيمة جبهة تحرير تجراي على يد القوات الفيدرالية، قبل أن يطفو على السطح نزاع حدودي آخر بين السودان وإثيوبيا.