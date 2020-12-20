وزير الصحة البريطاني: قيود كوفيد-19 المشددة قد تستمر لبعض الوقت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشار وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إلى أن القيود الأكثر صرامة، التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا لكبح سلالة جديدة من فيروس كورونا، قد تستمر لبعض الوقت لكنه أضاف أن فرض العزل العام على مستوى البلاد من جديد ليس بالأمر الحتمي.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس السبت إجراءات للعزل العام على أكثر من 16 مليونا من السكان وتراجع عن خطط لتخفيف القيود خلال عيد الميلاد، قائلا إن السلالة الجديدة من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

قال هانكوك، عندما سُئل في مقابلة مع سكاي نيوز عما إذا كان ينبغي على من يعيشون تحت قيود المستوى الرابع الصارمة أن يتوقعوا استمرارها لبعض الوقت، "نحتاج حقا للسيطرة على الوضع... بالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان".

وأضاف "نظرا لسرعة انتشار هذه السلالة الجديدة، سيكون من الصعب جدا الإبقاء عليها تحت السيطرة حتى نوزع اللقاح".

وأثارت الخطوة التي اتخذها جونسون أمس قلقا في أوساط مجموعات الأعمال، ووصفها اتحاد الصناعات البريطاني بأنها "ضربة موجعة" للكثير من الشركات.

وقال هانكوك في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد "ليس بالضرورة" أمرا حتميا.

وأضاف في تصريحات خلال برنامج (آندرو مار شو) أن "أحد أسباب فرضنا قيودا صارمة من المستوى الرابع على حركة التنقل... هو محاولة وقف انتشار هذه السلالة الجديدة".