شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنفي مزاعم «هيومان رايتس»: لا تعذيب داخل السجون والان مع التفاصيل
وكذب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري علاء عابد ما أعلنته المنظمة بوجود حالات عقاب جماعي أو تعذيب داخل السجون، متهماً بعض الجهات الخارجية بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان. وقال لـ«الخليج 365» إن بعض المنظمات الحقوقية لا تعمل بحيادية، ومنظمة «هيومان رايتس» اعتادت نشر الكذب والافتراءات كل عام ضد الحكومة المصرية، واتهامها باتهامات باطلة لا أساس لها.
وأضاف أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب يزورون السجون دائما من دون مواعيد مسبقة، لمعرفة آراء النزلاء، مبيناً أن مصر من الدول المشاركة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طريق مندوبها في الأمم المتحدة.
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