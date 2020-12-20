شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفجر 816 منزلاً لمدنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل مليشيا الحوثي بتفجير 816 منزلا في عدة محافظات منذ الانقلاب في 2014 وحتى مارس الماضي.

جاء ذلك في جلسة استماع عقدتها الهيئة في مأرب أمس (السبت) لعدد من الضحايا الذين فجرت المليشيا الانقلابية منازلهم بمحافظة حجة خلال السنوات الماضية في إطار جهود الهيئة لتوثيق هذه الجرائم وفقا للمعايير الدولية لضمان حقوق الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

واستعرض الضحايا قصص وجرائم المليشيا والآثار التي ترتبت على أفراد الأسر جراء تفجير منازلهم بعد تهجيرهم نفسياً واقتصادياً.

وناشد الضحايا هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاههم جراء فقدانهم منازلهم وما يملكون من متاع ومواش وممتلكات وباتوا مشردين ومهجرين ونازحين في المحافظات المحررة.

واستنكرت أسر الضحايا صمت المجتمع الدولي الذي وصفته بالمخزي تجاه تلك الانتهاكات والجرائم وممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين وفي مقدمتها جرائم تفجير المنازل التي تعد من أبشع الجرائم الإنسانية التي تمارسها المليشيا بحق خصومها ومناهضي انقلابها، مؤكدين أن هذا الصمت شجع المليشيا على الاستمرار وبشكل واسع في ارتكاب جرائم تفجير المنازل وتشريد الأسر.