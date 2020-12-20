شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تعتقل مشتبها به في هجوم فيينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الادعاء النمساوي اليوم (الأحد) اعتقال مواطن من أصل أفغاني عُثر على آثار من حمضه النووي على السلاح الذي استخدمه متشدد لقتل 4 أشخاص في فيينا الشهر الماضي.

وقالت متحدثة باسم الادعاء في فيينا إن السلطات ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحبس المتهم البالغ من العمر 26 عاما احتياطيا من أجل التحقيق، مؤكدة بذلك تقريرا لصحيفة «كرونه».

وأضافت المتحدثة: «عثر على آثار من الحمض النووي لهذا الشخص على السلاح»، مضيفة أن مشتبها به آخر اُعتُقل، لكنها لم تكشف تفاصيل.

وكانت الشرطة قتلت مسلحا يبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص خلال إطلاقه النار بشكل عشوائي في وسط العاصمة النمساوية في أوائل نوفمبر، ووصفته السلطات بأنه إرهابي. كما اعتقلت النمسا 15 شخصا مرتبطين بالهجوم. وتحقق السلطات الألمانية والسويسرية مع أشخاص تشتبه بأن لهم صلات بالمهاجم.