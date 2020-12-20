شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدرس حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس ألمانيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مصدر حكومي الأحد.

وأوضح المصدر في بيان أنه على غرار هولندا حيث دخل حظر على كل الرحلات الآتية من المملكة المتحدة حيز التنفيذ الأحد، تدرس الحكومة الألمانية اتخاذ خطوة مماثلة «كخيار جاد» بالنسبة إلى الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير منتصف الشهر الجاري أن بلاده ستطبق إغلاقاً هو الأكبر والأكثر صرامة في تاريخ البلاد، مؤكداً خطورة الوضع الوبائي، فيما استبعد مساعد لميركل رفع العزل مع أوائل العام المقبل، وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن العاصمة لندن ستنتقل إلى المستوى الثالث، وهو أعلى مستويات القيود المفروضة لمنع تفشي الوباء في وقت تقوم فيه فرنسا بحملة فحوص واسعة للسيطرة على تفشي الوباء، أما اليابان فقد حضت مواطنيها على إعادة النظر في مشاريع عطلهم على ضوء ارتفاع الاصابات.

من جانبه استبعد هيلجه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفع إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا في البلاد أوائل العام المقبل، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيضطر للتعامل مع القيود الصارمة خلال أشهر الشتاء.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى مليون و471238 إصابة بعد تسجيل البلاد 31300 إصابة جديدة بالفيروس حسبما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس السبت. كما أظهرت البيانات ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25640 وفاة بعد تسجيل 702 وفاة جديدة.

