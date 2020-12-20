شكرا لقرائتكم خبر عن «سجايا»: خالد المدفع «الشخصية المعطاءة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختارت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الشخصية المعطاءة لعام 2018-2019، تكريماً لمساهمته في دعم ورعاية العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع سجايا.

جاء ذلك خلال حفل تكريم، نظمته سجايا (عن بعد)، تحت عنوان «وقفة للعطاء»، لأكثر من 50 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة، تقديراً لدورهم وجهودهم المبذولة في دعم ورعاية الفعاليات والبرامج التي تنظمها سجايا. وحضر الحفل الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا، واللواء سيف الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والمهندس فتحي عفانة الرئيس التنفيذي لشركة «فاست» لمقاولات البناء ومنتسبات سجايا فتيات الشارقة. وقالت الشيخة عائشة القاسمي:«العطاء منهج نجسد فيه سويا معنى التلاحم والتكاتف المؤسسي، والذي لطالما أكدت على أهميته بصفته محرك لمسيرة العطاء سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسِة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي جعلت العطاء ثقافة متأصلة نرعى بها مواهب فتياتنا». وشكر خالد المدفع، «سجايا» على هذه المبادرة، وعلى التكريم، وأكد أن سجايا دائمًا سباقة في طرح المبادرات والمشاريع التنموية، التي تسعى إلى تقديم كل ما هو في مصلحة أبناء وبنات دولة الإمارات، وقال:«نسعى من خلال أهدافنا المشتركة مع سجايا إلى تقديم الأفضل والمزيد من النجاح والتميز في ظل قيادتنا الرشيدة، والدعم والتوجيه المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».