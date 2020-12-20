شكرا لقرائتكم خبر عن «سفاح تويتر» يطلب تأخير إعدامه للزواج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طالب الياباني تاكاهيرو شيراشي، المعروف بـ «سفاح تويتر» والمحكوم عليه بالإعدام، لقتل وتقطيع أوصال تسع ضحايا في عام 2017 التقى بهم على منصة «تويتر»، بتأخير حكم الإعدام حتى يتمكن من الزواج. وكانت محكمة في طوكيو أصدرت العقوبة على شيراشي الأسبوع الماضي.

وبدأ شيراشي باستهداف ضحاياه من مستخدمي الإنترنت الذين نشروا تعليقات حول الانتحار، وأخبرهم أنه يمكن أن يساعدهم في خططهم، وسيموت معهم. واعترف الرجل، البالغ من العمر 30 عاماً، بقتل وذبح الضحايا. وأخبر شيراشي، المحتجز منذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات، صحيفة «ماينيتشي شيمبون» أنه لم يكن مصدوماً بشأن الحكم لأنه «كان واضحاً». وأبدى استعداده لقبول العقوبة، وأعرب للصحيفة عن رغبته في الزواج، قائلاً: «أريد أن أتعرف إلى فتاة لأتزوج، أريد أن أجد شريكة لي وأنا في السجن، قبل تنفيذ حكم الإعدام».