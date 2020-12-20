شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على عروض «خورفكان» في «المدرج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاش أكثر من 18 ألفاً من سكّان وزوّار مدينة خورفكان لحظات استثنائية لا تنسى، في ليالي عرض الفيلم السينمائي التاريخي «خورفكان» الذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وقدّمته على مدرج المدينة الجديد، خلال الفترة بين 15 و19 ديسمبر الجاري، وترافق مع سلسلة من الفعاليات التراثية.

وعاد الجمهور خلال العرض إلى ذاكرة مليئة بالمشاهد والصور التي تروي ملامح البطولة والتضحية جسّدها أجدادهم دفاعاً عن مدينتهم قبل أكثر من 400 عام، وذلك خلال مشاهدتهم العمل المستوحى من المؤلّف التاريخي «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث لم يكن العرض اعتيادياً، بل كرنفالاً عاشه أبناء المدينة على امتداد خمسة أيام تعرّفوا خلاله على بطولات رجال تركوا بصمة في تاريخ الدولة والمنطقة خلال تصدّيهم للغزو البرتغالي الذي شنّه الجنرال البحري أفونسو دي البوكيرك على المدينة في العام 1507.

وقال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: الحضور الكبير الذي شهده العمل من قبل أهلنا والزوار في مدينة خورفكان، والأصداء التي وصلتنا من الجمهور تشجّع على تقديم المزيد من الأعمال التي تربط حاضر المجتمع بماضيه، وتؤكد دور الاعلام في تعزيز وعي المجتمعات بمقومات هويتهم الوطنية والتعريف بالركائز التي قام عليها مشروع دولتهم الحضاري المعاصر.

وأكد أن إنتاج الفيلم التاريخي «خورفكان» يشكّل نقلة نوعية في جهود الهيئة لإنتاج المحتوى المرئي، وإضافة جديدة لمشهد صناعة السينما المحلية، لافتاً إلى أن تجربة إنتاج عمل بهذه الضخامة مستوحى من مؤلف تاريخي خطّه صاحب السمو حاكم الشارقة، تفتح الآفاق على المادة السينمائية الغنية التي يمتلكها تاريخ الدولة والإمارة.

إجراءات للسلامة

استقطب العرض أعداداً كبيرة من الزوار الذين توافدوا إلى المدرج ملتزمين بكل إجراءات السلامة والوقاية، وشهدت المدينة في كلّ يوم عرساً مجتمعياً كان بطله فيلماً سينمائيّاً أسندت مهمة إخراجه إلى الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، وشارك فيه نخبة من أبرز نجوم التمثيل العرب منهم السوريان رشيد عسّاف وقيس الشيخ نجيب، والإماراتيان أحمد الجسمي وحبيب غلوم. فما بين «الأكشاك» التي تعرّف بحِرف الماضي وعراقته، وأخرى تكشف عن خصوصية الأزياء الشعبية والمأكولات وطرق صناعة الحليّ والمجوهرات وغيرها، كانت المدينة أشبه بإطلالة معاصرة على ماضٍ مليء بالكنوز والجماليات التاريخية، ترافق معها مهرجان من الأضواء، إذ تزيّنت سماء خورفكان خلال أيام عرض الفيلم بعبارات شكر لصاحب السمو حاكم الشارقة، وصورة لسموه تشكّلت جميعها بأضواء نجمية حملتها «درونات» جسّدت مشهداً فنياً استثنائياً يعبّر عن محبة أبناء خورفكان لحاكمهم، وترافق ذلك مع إطلاق سلسلة من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة.

وكانت الهيئة تعاونت في عرض الفيلم مع عدد من الجهات المحلية، وتولت شرطة الشارقة مهامها داخل المدرج وخارجه، وتكفلت الطواقم التابعة لكل من هيئة التخطيط والمساحة، ودائرة الأشغال العامة، وبلدية مدينة خورفكان، والمجلس البلدي للمدينة، والدفاع المدني، بمهامها وجهودها لإنجاح احتفالات المدينة بافتتاح المدرج، وعرض الفيلم.