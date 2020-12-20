لتلقي لقاحات كورونا.. وزير الداخلية يستقبل هالة زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من قيادات الوزارة. جاء ذلك في إطار الاستعدادات والإجراءات اللازمة للبدء فى تلقى لقاحات فيروس "كورونا ".

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