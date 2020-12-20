توقيع اتفاقات تجارية وتسوية منازعات بين المصرية للاتصالات وأورنج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد توقيع الشركة المصرية للاتصالات وشركة أورنج مصر عددًا من الاتفاقيات التجارية بهدف دعم وتنمية الأعمال بين الشركتين وبما يخدم سوق الاتصالات المصري بشكل عام.

وقال بيان من وزارة الاتصالات أن وقع الاتفاقية كل من عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر.

وشمل التوقيع تعديل لاتفاقية الترابط بين الهاتف الثابت والهاتف المحمول، بالإضافة إلى توقيع ملحق يمتد حتى عام ٢٠٢٢ كجزء من الاتفاقيات المنظمة لخدمات الاتصالات الدولية الحالية بين الشركتين بهدف الوصول لشروط أفضل على المستوى التجاري ومستوى جودة الخدمة المقدمة.

ووقعت الشركتان اتفاقية أخرى يتم بمقتضاها حسم بعض النزاعات التجارية بين الطرفين مع تطوير آليات التعاون المشترك لتجنب حدوث مثل تلك العقبات مستقبلا.

وتأتي تلك الخطوات في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين الشركتين لتقديم أفضل الخدمات لسوق الاتصالات المصري.