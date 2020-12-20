تركيا / 8 قتلى و11 مصابًا جرّاء حريقٍ في قسم العناية المركّزة لمرضى "كورونا"

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب 11 آخرين اليوم السبت، إثر إنفجار أنبوب أوكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وقال مكتب حاكم ولاية عنتاب في بيان له، إنه "إندلع حريق في وحدة العناية المركزة إثر إنفجار أنبوب أوكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بالولاية، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين".

وأوضح البيان أن "الحريق نشب في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب"، دون مزيد من التفاصيل.

سبوتنيك عربي