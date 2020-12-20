لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب 11 آخرين اليوم السبت، إثر إنفجار أنبوب أوكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا.
وقال مكتب حاكم ولاية عنتاب في بيان له، إنه "إندلع حريق في وحدة العناية المركزة إثر إنفجار أنبوب أوكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بالولاية، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين".
وأوضح البيان أن "الحريق نشب في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب"، دون مزيد من التفاصيل.
سبوتنيك عربي
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا / 8 قتلى و11 مصابًا جرّاء حريقٍ في قسم العناية المركّزة لمرضى "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.