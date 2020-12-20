شفاء 285 حالة مُصابة بكورونا في الكويت

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، إن 285 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 143 ألفًا و926 حالة.



وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ285 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة، و204 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 921 حالة، وحالات المصابين إلى 147 ألفًا و979 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث

عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 60 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4242 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و218 ألفا و389 مسحة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.