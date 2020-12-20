بكين تُعارض قرار واشنطن إضافة 59 كيانًا صينيًا إلى قائمة مراقبة الصادرات

أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة لإضافة الولايات المتحدة 59 من الكيانات الصينية على "قائمة الكيانات" الخاصة بمراقبة الصادرات.



قال المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ - في بيان اليوم - إن الصين ستتخذ التدابير الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، معتبرًا أن الولايات المتحدة استخدمت سلطة الدولة مرة أخرى لقمع الشركات الصينية.



وأضاف فنغ أنه عن طريق "تعميم مفهوم الأمن الوطني وسوء استخدام مراقبة الصادرات أكثر من مرة والتدابير الأخرى لقمع الشركات والمؤسسات والأفراد من الدول الأخرى، عرقلت الولايات المتحدة بشدة النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وشكلت تهديدًا خطيرًا لأمن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية".



وتابع أن مثل هذا التحرك لا يصب في مصلحة الصين والولايات المتحدة والعالم

أجمع، داعيا الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفها بـ "السلوكيات الأحادية وسلوكيات التنمر، ومنح الشركات الصينية والأجنبية الأخرى معاملة عادلة، إلى جانب بذل الولايات المتحدة المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الأمريكي ودعم التعافي الاقتصادي العالمي".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.