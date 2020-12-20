(حصاد 2020).. أبرز المظاهرات والحوادث في إسرائيل

لم يمر عام 2020 على إسرائيل بسلام، حيث شهدت الحكومة الإسرائيلية العديد من المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتسبب في سوء الأوضاع الاقتصادية والصحية في إسرائيل، بالإضاقة إلى وقوع عددًا من الحوادث والأزمات.

إضراب العاملين بالهيئات العامة بسبب اغتصاب فتاة

نظم عدد كبير من العاملين بالهيئات العامة والشركات التجارية بمدينة إيلات في إسرائيل، إضرابًا عامًا تحت شعار "إسرائيل تخجل" على خلفية جريمة اغتصاب فتاة داخل أحد الفنادق في إيلات.

وتظاهر عدد من الإسرائيليين خلال الاحتجاجات بعدد من الأماكن المختلفة في إسرائيل، اليوم الأحد، كما اعتقل مدير الفندق بإيلات وسيخضع للتحقيق على خلفية واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وصرحت شركة الكهرباء في إسرائيل بتوقف جميع الأنشطة بالشركة يوم الأحد في تمام الـ 12 ظهرًا لمدة 10 دقائق، وإقامة حملات توعية لمكافحة العنف ضد المرأة.

المتشددون يهددون بالتمرد بسبب كورونا

وأعرب اليهود المتشددون في إسرائيل، عن غضبهم الشديد جراء إعلان الحكومة الإسرائيلية استعدادتها لفرض الإغلاق في مناطق تواجدهم مع اقتراب موعد الأعياد اليهودية، وذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن اليهود المتشددون هددوا بالتمرد ضد الحكومة الإسرائيلية ومن المقرر أن ينظم سكان بني براك مظاهرة احتجاجية هذا المساء.

وقال أحد سكان مدينة بيتارعيليت الحريدية المتشددة :"لقد حولت الحكومة الإسرائيلية المدينة إلى منطقة حمراء، ولكن هذا الأمر ليس له علاقة بنا، كما تزعم الحكومة وجود إصابات بكورونا ليست هنا على الإطلاق".

الغاضبون يحاصرون منزل نتنياهو

وتجمع ما يقرب من 3000 إسرائيلي غاضب، بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع بلفور بالقدس، وبدأت المظاهرة من أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي القديم، تزامنًا مع احتجاج العشرات أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة قيسارية.

وطالب المتظاهرون باستمرار محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد والحكم عليه، وأكدوا حمايتهم لديمقراطية دولة إسرائيل، وقال أحد المشاركين في الاحتجاج، وهو مسؤول سابق في سلاح الجو الإسرائيلي:" يجب أن نصعد المظاهرات إلى احتجاج صامت وغير عنيف ومستمر والإضراب لمدة يومين وثلاثة على أرصفة مدينة القدس حول منزل رئيس الوزراء، دون حركة، حتى يرفع المتهم يديه".

استقالة أول وزير من حكومة نتنياهو

وأعلن وزير السياحة الإسرائيلي، أساف زامير، استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، وتعد هذه أول استقالة لوزير تابع لحزب أزرق أبيض بزعامة جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، منذ تشكيل حكومة الوحدة، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

أوضح وزير السياحة الإسرائيلي :"إن اعتبارات نتنياهو الشخصية والقانونية تأتي على رأس اهتماماته، وليس أزمة كورونا، وأن نتنياهو ليس لديه القدرة على إنقاذ الدولة من الأزمة الكبيرة التى تواجهها".

وذكرت الصحيفة أن استقالة وزير السياحة جاءت على خلفية تصويت أعضاء الحزب على قرار الحكومة بتقيد المظاهرات المناهضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث أعرب عن معارضته الشديدة لموقف حزبه، وصوت ضد قرار تقييد

التظاهرات في الحكومة .

حريق ضخم يتسبب في إجلاء 50 طالب

وأجلت فرق مكافحة الحرائق في إسرائيل، 50 طالبًا من إحدى المدارس الواقعة على أطراف مستوطنة كريات عنافيم، في محاولة لاحتواء حريق ضخم اندلع في جبال يهودا القريبة منها والتي تبعد عن القدس بحوالى 10 كيلو متر.

وأفادت أن فرق الإطفاء تعمل جاهدة لوقف انتشار الحريق ، ومنع الأضرار التي لحقت بالغابات والمستوطنات المجاورة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية :"نظرًا لقرب الحريق من المناطق السكانية بالمستوطنات، تم منع الحركة المرورية في المنطقة، وندعو السكان لتجنب الذهاب تجاه منطقة الحريق".

إسرائيل تشهد عواصف وفيضانات في عدة مناطق

شهدت إسرائيل أول عواصف كبيرة في بداية موسم الشتاء، وتسبب ذلك في فيضانات وإغلاق طرق في بعض المناطق.

وأفاد موقع تايمز أوف إسرائيل إغلاق الطريق السريع 90 في جنوب إسرائيل أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين من مفرق عين جدي إلى البحر الميت بسبب الفيضانات، كما غمرت المياه مدخل مدينة القدس، وعانت بعض مناطق مدينة أشدود الساحلية من انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إغلاق الطريق السريع 25 بين تقاطع أورون ومنطقة روتيم الصناعية.

إضراب الطلاب والمحاضرين فى كليات إسرائيل

وتظاهر العشرات من المحاضرين والطلاب بالكليات الحكومية في إسرائيل، أمام الحي الحكومى في تل أبيب، وذلك ضمن إضراب مساعدي المحاضرين بالكليات الحكومية الإسرائيلية والذي يدخل أسبوعه الخامس على التوالي.

واحتج المتظاهرون على تدني أجورهم وظروف عملهم التي لا توفر لهم تأمينا وظيفيا، كما اعترضوا على مطالبة وزارة المالية بفرض ضرائب على المحاضرين بالجامعات تصل إلى عشرة آلاف شيكل سنويًا.

مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة

وتحطمت طائرة إسرائيلية خفيفة واشتعلت فيها النيران، في منطقة كيبوتس مشمار شمال مدينة بئر السبع في النقب جنوبي إسرائيل مما أدى إلى مصرع شخصين، وتوجهت قوات الإطفاء وفريق نجمة داود الحمراء الطبي وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وفقًا لصحيفية يديعوت أحرونوت.