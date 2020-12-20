أنقذ حراس محليون من عشرات من تلاميذ المدارس تم خطفهم من قبل رجال عصابات في ولاية كاتسينا في شمال نيجيريا بعد معركة بالأسلحة النارية. ويأتي الحادث بعد أيام على إطلاق سراح 344 تلميذا خطفهم رجال
وقد أفادت الشرطة النيجيرية الأحد أن حراسا محليين تمكنوا منإنقاذ العشرات من تلاميذ المدارس اختطفهم رجال عصابات في ولاية كاتسينا في شمال البلاد بعد معركة بالأسلحة النارية.
وقال غامبو إيساه المتحدث باسم الشرطة في الولاية إن مسلحين خطفوا نحو ثمانين طفلا السبت أثناء عودتهم إلى قرية ماهوتا بعد حضورهم مراسم دينية.
وجاء الحادث بعد أيام على إطلاق سراح 344 تلميذا خطفهم رجال
ولا يزال عدد التلاميذ الذين خطفوا الأسبوع الماضي غير واضح، ويحدد بعض المسؤولين الرقم بين 320 و333 تلميذا بينما يقول سكان المحليون أن الرقم نحو 500.
وتم تحميل عصابات مسؤولية الهجوم وعملية الاختطاف في البداية، لكن لاحقا تبنتها جماعة بوكو حرام الجهادية التي نشرت الخميس تسجيل فيديو يُظهر الفتيان المختطفين.
وإن العملية نفذها أوالون دوداوا بالتعاون مع إدي مينورتي ودانكا رامي، وهما زعيما عصابتين محليتين ويعملان نيابة عن بوكو حرام.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية خطف جديدة في نيجيريا ..وحراس محليون يتمكنون من إنقاذهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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