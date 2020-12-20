788 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابات 94 ألفا و560 حالة.
وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل شفاء 924 حالة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 64 ألفا و810 أشخاص.
وأشار المركز الليبي إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1353 حالة.
وقد أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و387 حالة شفاء، و13 وفاة.
وذكر بيان للمركز أوردته بوابة "الوسط" الليبية الثلاثاء،
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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