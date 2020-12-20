قوات حفظ النظام تعتقل متظاهرين في مينسك

أعتقلت سلطات بيلاروسيا، عدد من المحتجين، اليوم الأحد، بعد بدء مسيرة أسبوعية في العاصمة مينسك.

و فرقت قوات الأمن طابورا من المتظاهرين في منطقة غروشيفكا، وفقا لسبوتنيك.

وأكدت سبوتنيك، أنه في فترة ما بعد الظهر، تشكل طابور من المتظاهرين في غروشيفكا، الذين ساروا عبر ساحات الفناء ورددوا شعارات المعارضة، وهم يحملون أعلاما بيضاء وحمراء.

وفي سياق الموكب، انضم إليهم أشخاص جدد. ومع ذلك، سرعان ما وصلت قوات حفظ النظام إلى المكان في عدة حافلات. وفر المتظاهرون جزئيًا إلى الساحات.

وفي وقت سابق، دعت قنوات تلغرام المعارضة، سكان مينسك لحضور حدث جماهيري غير مصرح به اليوم.

لم تحدد المديرية الرئيسية للشؤون الداخلية للجنة التنفيذية لمدينة مينسك بعد عدد المحتجزين.

وفقًا للممثل الرسمي للإدارة ناتاليا غانوسيفيتش، سيتم نشر البيانات في المساء بعد انتهاء الإجراء.

ودعت الشرطة في مينسك المواطنين وضيوف المدينة إلى "عدم الخضوع للاستفزازات في مختلف الشبكات الاجتماعية" التي تدعو إلى الاحتجاج.

وقال غانوسيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن قمع الفوضى العامة ليس حقًا، ولكنه واجب على موظفي هيئات الشؤون الداخلية. من غير القانوني التدخل في أنشطة ممثلي هيئات الدولة التي تضمن النظام العام أثناء الأحداث".