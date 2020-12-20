صربيا تعلن عن إمكان إنتاج مشترك للقاح الروسى المضاد لكورونا

صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد، بأن هناك إمكان الإنتاج المشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" في صربيا، قائلًا: "أعتقد أنه يوجد مثل هذا الاحتمال، لقد تحدثنا عن هذا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. إذا كانت جميع المؤشرات جيدة، وهي إيجابية حتى الآن،

أعتقد أن هذا ممكن في صربيا".

وأضاف: "إذا لم أكن مخطئًا، فقد تلقينا وثائق للمرحلتين الأولى والثانية من اختبار اللقاح الروسي، وننتظر وثائق للمرحلة الثالثة. لا يزال المتخصصون لدينا راضين عما تلقوه"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

قال فوسيتش، في خطاب موجه إلى المواطنين في 12 نوفمبر، إن صربيا ستبدأ في تلقي 1.8 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر الأمريكية بحلول نهاية العام وتتفاوض مع الصين روسيا، حيث تحتاج البلاد إلى المزيد من اللقاحات.

أشار ممثلو وزارة الصحة الصربية في أوائل ديسمبر إلى أن التطعيم الشامل ضد كوفيد-19 في صربيا متوقع أن يبدأ في أوائل عام 2021.