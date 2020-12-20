بلجيكا تعلق حركة النقل الجوي والقطارات مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

سيف اليزيد - قررت بلجيكا وقف حركة النقل الجوي والتنقل بواسطة القطارات بينها وبين بريطانيا بدءاً من مساء اليوم بسبب سلالة جديدة من وباء كوفيد 19 وتفشيها في بعض مناطق إنجلترا والعاصمة لندن.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر ديكرو إن بلجيكا ستحظر، كإجراء احترازي، الرحلات الجوية من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الأحد لمدة 24 ساعة على الأقل ولن يتمكن أي شخص سافر بالطائرة أو القطار من بريطانيا من دخول بلجيكا.

وأضاف إن الإجراء الاحترازي سيكون سارياً في البداية لمدة 24 ساعة لأن التفكير العلمي في الموضوع لا يزال مستمراً وليس لدينا إجابة قاطعة.

وتتشاور بلجيكا أيضاً مع السلطات الفرنسية بشأن هذه المسألة بسبب وصول قطارات يوروستار من بريطانيا إلى فرنسا.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي إن هذا هو السبب في إجراء فحوصات وقائية على الطرق وإنه سيتم مراقبة المسافرين القادمين من بريطانيا، عن كثب لضمان امتثالهم لقواعد الحجر الصحي.

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