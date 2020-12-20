النمسا تقدم 2.4 مليون يورو للمساهمة في توفير لقاح كورونا للبلدان النامية

سيف اليزيد - أعلن ألكساندر شالنبرج، وزير خارجية النمسا، موافقة الحكومة على تقديم 2.4 مليون يورو للمساهمة في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد إلى البلدان النامية.

واعتبر شالينبرج، أن المهمة الرئيسية التالية لسياسة التنمية العالمية، يتعين أن تركز على "ضمان وصول لقاحات مكافحة فيروس كورونا بشكل مبكر وعادل وسهل إلى جميع البلدان على وجه الأرض.

وحث الوزير النمساوي الدول على التعاون من أجل توفير اللقاح إلى الدول النامية والفقيرة.. وقال "من واجبنا تقديم مساهمة لأنه لا يوجد أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين".

وحذر من تداعيات وباء فيروس كورونا، التي تساهم في تأجيج الأزمات الإنسانية بالعديد من دول العالم.. وقال "أزمة الوباء سلطت الضوء على عدم المساواة والهشاشة داخل المجتمع الدولي".