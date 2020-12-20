أفاد مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية السابعة في طنجة، وبتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن بني مكادة، تمكنت من اعتقال 7 أشخاص، من بينهم فتاة، للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية، وارتكابهم جنحا، تتعلق بالضرب، والجرح.
وأضاف المصدر ذاته أن العصابة، الملقبة بـ”بودلال”، كانت محط شكايات عديدة من طرف سكان حي بئر الشفاء “تجزئة الخير”، الأمر، الذي دفع عناصر الأمن إلى التحرك في عملية، أفضت إلى اعتقال 7 أشخاص على مدى ثلاثة أيام، وحجز سيوف، وأسلحة بيضاء متنوعة الأحجام، كان المتهمون يستخدمونا في السرقة.
يذكر أن المعتقلين وضعوا رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر من بين أفرادها فتاة.. أمن طنجة يفكك عصابة “بودلال” المختصة في “الكريساج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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