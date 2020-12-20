مضاعفات كورونا تفتك بطبيب آخر كان رئيسا سابقا للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر

لا تزال مضاعفات فيروس كوفيد-19 تفتك بأطباء القطاع العام؛ إذ توفي، عبد الله بوراس، الطبيبب العام بقطاع الخاص في مدينة أكادير.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطبيب بوراس توفي، أمس السبت، إثر إصابته بالفيروس، وكان قيد حياته رئيسا سابقا للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.

وناشدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر جميع الأطباء بالحيطة، والحذر أثناء أداء مهامهم، مشددة على أنهم ذخيرة هذا البلد في حربه ضد الكوفيد، وكل خسارة بينهم، هي خسارة للجسم الطبي، والمملكة في حربها ضد الوباء، ونقص في سلاحها ضد المرض على مر الأعوام.

ويصارع عدد آخر من الأطباء، والممرضين الفيروس، بعضهم تحت التنفس الاصطناعي، إذ انتقد بعضٌ تكتم وزارة الصحة عن عدد الوفيات في صفوف قطاع الأطباء، والممرضين، بسبب فيروس كورونا.