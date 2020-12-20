نجل أمير الكويت في ذمة الله

توفي، اليوم الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت الراحل، عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وأفاد مواقع إخبارية كويتية، ظهر اليوم الأحد، بأن الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توفي قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، صباح الجابر الصباح.

وجرى تداول أنباء عن تدهور وضع الشيخ الصحي، ودخوله العناية المركزة بحالة حرجة، خلال الأيام الماضية.