بعد إصابته.. رحيم: أطمئن الجماهير الودادية على وضعي الصحي وأنا بخير – فيديو

أصيب مدافع فريق الوداد البيضاوي، محمد رحيم، في مباراة فريقه، ليلة أمس السبت، ضد حسنية أكادير، وقد غادر مركب محمد الخامس بعد المباراة لإجراء الفحوصات الطبية، وتشخيص حجم إصابته.

وقال رحيم في تصريحه، قبيل مغادرة مركب محمد الخامس، إنه يشعر بأنه بخير، لكن ينتظر إجراء الفحوصات بالأشعة، لمعرفة حجم الإصابة.

وأصيب رحيم بعد التحامه مع أحد لاعبي الحسنية، الأمر الذي عجل بتغيره في الدقيقة 30 من الشوط الأول بزمليه، أيوب العملود، الذي استقر عليه مدرب الفريق، فوزي البنزرتي، لتعويض مهمة اللاعب المصاب.

يذكر أن الوداد حقق نتيجة الفوز على حسنية أكادير بثلاثة اهداف دون رد، الأمر الذي جعله يتمركز في المرتبة الثانية للترتيب العام بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الرجاء البيضاوي.