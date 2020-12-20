السلالة الجديدة من كورونا تثير حالة رعب ودول تقرر حظر استقبال الرحلات القادمة من بريطانيا

قررت هولندا، حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان، صباح اليوم الأحد، إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير، مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

من جهتها، حذت ‏بلجيكا حدو هولندا في تعاملها مع السلالة الجديدة لكورونا، وقالت اليوم إنها ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة.

مقابل اتخاذ دول لقرار حظر استقبال المسافرين القادمين من بريطانيا، لا زالت حكومات أخرى تناقش الموضوع وتلوح باتحاذ نفس الإجراء، حيث قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم، إن حكومته تدرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل من المملكة المتحدة ومن عدد من البلدان الأخرى التي تم الإبلاغ فيها عن ظاهرة السلالة الجديدة لكورونا.

وفي ذات اسياق، قالت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأحد، إنه قد توقف الرحلات من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا، كما قال وزير الصحة الأردني، إن الحكومة تدرس جميع التطورات التي تحصل في الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة لفيروس كورونا، وتنتظر المعلومات العلمية من قبل منظمة الصحة والمصادر المختلفة وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن عن تشديد القيود في العاصمة لندن، وجنوب شرقي إنجلترا إلى درجة أكثر صرامة، قبيل عيد الميلاد، جاء بسبب تفشي السلالة الجديدة من الفيروس عن السيطرة، ووجود حاجة إلى ردعه من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.

وقال الوزير نفسه إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، مشيرا إلى أن الوعود السابقة بشأن تخفيف القيود، خلال عطلة عيد الميلاد، ورأس السنة، جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد، واضطرت الحكومة إلى التراجع عنها.

وأوضح هانكوك أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة، ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد، مؤكدا ضرورة أن يتخذ جميع المواطنين في المناطق، التي فرضت فيها الإجراءات الوقائية المشددة كأنهم مصابون بالوباء.