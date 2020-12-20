شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر الصباح والان مع التفاصيل

الأحد 20 ديسمبر 2020 توفي وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض.

والوزير الراحل هو الابن الأكبر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي توفي في سبتمبر الماضي. وتولى الشيخ ناصر الصباح وزارة الدفاع في العام 2017

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