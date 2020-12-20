بعد شهرين ونصف من رحيل والده.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل

كتب: ضياء السقا
توفى، الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت الراحل، عن عمر ناهز الـ72 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
ورحل الشيخ ناصر بعد شهرين ونصف من وفاة والده أمير الكويت السابق الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح .
يعد الشيخ ناصر صباح الأحمد، صاحب رؤية 2035 ، فقد أخذ على عاتقه تنفيذ تلك الرؤية وفق خطط مدروسة وقانون شامل يتفق مع مواد الدستور ووفق العادات والتقاليد الكويتية ، حيث سعى أن تكون رؤية 2035 نقطة التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة للمجتمع الكويتي.
ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في 27 ابريل 1948 ، شغل منصب وزير الدفاع ونائب اول لرئيس مجلس الوزراء بدءا من 11 ديسمبر عام 2017 كما صدر مرسوم نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد سبق له ان تقلد المستشار الخاص لولي العهد و رئيس مجلس الوزراء بمرسوم أميري صدر في 7 ديسمبر عام 1999، كما تم صدور مرسوم أميري بتعيينه وزيراً لشؤون الديوان الأميري في 11 فبراير عام 2006
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