شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 100 نائب فى حفل استقبال مجلس النواب الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، يوم الثلاثاء القادم لاستقبال نواب قائمة " القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، والذى يبلغ عددهم 100 نائب، كأولى النواب ضمن حفل الاستقبال الذى سيتم تنظيمه لأعضاء المجلس الجديد على مدار 6 أيام انطلاقا من 22 ديسمبر.

وأكد المستشار محمود فوزى، انه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعى ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعونى لمجلس النواب، فى الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء)

وفى هذا الصدد، ننشر النواب المحدد لهم موعد تسلم كارنيهات العضوية الثلاثاء القادم:3- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

1 محمد ماهر حامد محمد خليل مستقبل وطن شخصية عامة

2 ايهاب عاطف راغب إسكندر مستقبل وطن مسيحي

3 يوسف مصطفى محمد الحسينى مستقبل وطن شخصية عامة

4 ايهاب أحمد سيد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

5 عمرو رشدى محمود محمد الخطيب مستقبل وطن شخصية عامة

6 محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم مستقبل وطن شخصية عامة

7 أحمد سمير محمود على مستقبل وطن شخصية عامة

8 محمد صفى الدين محمد جوده سالم خربوش الشعب الجمهورى شخصية عامة

9 حنفى على جبالى مستقل شخصية عامة

10 أيمن محسب سالم فرج الوفد الجديد شخصية عامة

11 كمال أحمد أحمد عامر حماة الوطن شخصية عامة

12 محمد تيسير محمدرزق مطر إرادة جيل شاب

13 أحمد محمد زيدان الدمرداش حماة الوطن شخصية عامة

14 هشام هلال عبدالمنعم إبراهيم مصر الحديثة شخصية عامة

15 أحمد فتحى محمد عبدالحميد مستقل شخصية عامة

16 محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر مستقل شخصية عامة

17 شادية خضير مليجى الجمل مستقبل وطن عامل/فلاح

18 ماجدة السيد محمدبكرى عبدالرحمن مستقبل وطن شخصية عامة

19 سهام مصطفى كمال قطب مستقبل وطن شخصية عامة

20 سهير أحمد عبدالحميد محمد مستقبل وطن شخصية عامة

21 نورا على عبدالسميع مستقبل وطن شخصية عامة

22 رشا حسنى عبدالرحمن حسن مستقبل وطن شخصية عامة

23 نى نتر اوزوريس القس مينا الغزاوى مستقبل وطن مسيحي

24 سحر محمد بهاءالدين جوده البزار مستقبل وطن شخصية عامة

25 عبير محمد السيد نصار مستقبل وطن شخصية عامة

26 سميرة على توفيق الجزار المصرى الديمقراطى الاجتماعى عامل/فلاح

27 ميرال جلال محمود فهمى الهريدى حماة الوطن شخصية عامة

28 مى كرم كامل إبراهيم جبر مستقل شخصية عامة

29 اميره صابر السيد محمد المصرى الديمقراطى الاجتماعى شاب

30 مرثا محروس حنس واصف حماة الوطن مسيحي

31 جيهان مصطفى منصور البيومى الحرية شخصية عامة

32 عاطف عبدالحميد عواد ناصر مستقبل وطن شخصية عامة

33 أحمد رجب شحات محمد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

34 مدحت محمد عطية الكمار مستقبل وطن شخصية عامة

35 حسن عمر محمد حسنين مستقبل وطن شاب

36 عبدالله أحمد محمد عبدالله مبارك الشعب الجمهورى شخصية عامة

37 محمد عطية إبراهيم الفيومى الحرية شخصية عامة

38 محمد أحمد عبدالعزيز على مستقل شاب

39 دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ مستقبل وطن شخصية عامة

40 شيماء محمد محمد حلاوه مستقبل وطن مصرى مقيم بالخارج

41 سولاف حسين مصطفى درويش مستقبل وطن عامل/فلاح

42 أميرة عاطف صابر أحمد مستقل شخصية عامة

43 منيرة عبدالحليم يوسف رزق الشعب الجمهورى عامل/فلاح

44 مارسيل سمير صدقى فام التجمع الوطنى التقدمى مسيحي

45 ايرين سعيد عبدالمعز سعيد الإصلاح والتنمية مسيحي

46 سامر محمد أحمد التلاوى مستقبل وطن شخصية عامة

47 فخرى عبدالله عبدالفتاح ابوالنجا طايل مستقبل وطن شخصية عامة

48 أحمد محمد محمد الخشن مستقبل وطن شخصية عامة

49 عباس أحمد عصمت السادات الإصلاح والتنمية مصرى مقيم بالخارج

50 محمد وفيق محمد عزت مصطفى ابومصطفى الشعب الجمهورى شخصية عامة

51 أحمد بهاء الدين أحمد شلبى حماة الوطن شخصية عامة

52 هناء حمدى محمد حسين سرور مستقبل وطن شخصية عامة

53 حنان حسنى يشار أحمد مستقبل وطن شخصية عامة

54 شيرين عبدالعزيز بيومى القشاش مستقبل وطن شخصية عامة

55 غادة محمد كمال عبدالعزيز قنديل الشعب الجمهورى شاب

56 سلمى محمد محمود مراد التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

57 شيرين رضا عبدالقوى طايل الوفد الجديد شخصية عامة

58 مها شعبان حسان ابوسالم الوفد الجديد ذو إعاقة

59 عبدالهادى أحمد عبدالهادى القصبى مستقبل وطن شخصية عامة

60 محمد أحمد أحمد زايد مستقبل وطن شخصية عامة

61 محمد كمال على مرعى مستقبل وطن شخصية عامة

62 على محمد على عز مستقبل وطن شخصية عامة

63 طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف مستقبل وطن شخصية عامة

64 صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر مستقبل وطن شخصية عامة

65 أحمد يحيى عبدالسلام يحى حماة الوطن شخصية عامة

66 عبدالمنعم على عبدالمنعم امام العدل شاب

67 إحسان شوقى عبدالسلام على مستقبل وطن عامل/فلاح

68 رشا عبدالفتاح السيد رمضان مستقبل وطن شخصية عامة

69 عزه أحمد حسين أحمد حسين مستقبل وطن ذو إعاقة

70 سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشرى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

71 مرفت الكسان مطر أسعد حماة الوطن مسيحي

72 ليلى أحمد أحمد ابواسماعيل الوفد الجديد شخصية عامة

73 دعاء عبدالمنعم محمود عريبى المؤتمر شخصية عامة

74 آمال إبراهيم عبدالحميد السيد حسن الشعب الجمهورى شخصية عامة

75 يسرى فهمى المغازى إبراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

76 محمد عبدالرحيم سيد أحمد المرشدى مستقبل وطن شخصية عامة

77 هشام صلاح أحمد الحصرى مستقبل وطن شخصية عامة

78 طارق محمد فؤاد سعيد الخولى مستقبل وطن شخصية عامة

79 السيد سمير السيد عبدالمقصود مستقبل وطن شخصية عامة

80 فوزى إسماعيل يوسف فتى مصر الحديثة شخصية عامة

81 أحمد إبراهيم محمد العوضى حماة الوطن شخصية عامة

82 عمرو جمال أحمد سليم يونس مستقل شخصية عامة

83 فريدى صفوت نجيب البياضى المصرى الديمقراطى الاجتماعى مسيحي

84 إيناس إبراهيم عبدالحليم متولى مستقبل وطن شخصية عامة

85 نسرين صلاح إبراهيم عمر مستقبل وطن شخصية عامة

86 ولاء عبدالفتاح أحمد السيد نعمه الله مستقبل وطن شخصية عامة

87 شيماء محمود نبيه حسانين مستقبل وطن شخصية عامة

88 ميرفت عازر نصرالله عطاالله مستقبل وطن مسيحي

89 ولاء أحمد سعد على التمامى الشعب الجمهورى عامل/فلاح

90 غادة غريب محمود عجمى مصر الحديثة مصرى مقيم بالخارج

91 ضحا مصطفى محمد محمد عاصى التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

92 عبدالحميد بدوى دمرداش أحمد مستقبل وطن شخصية عامة

93 السعيد عبدالعظيم على عماره مستقبل وطن شخصية عامة

94 عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش مستقل شخصية عامة

95 محمد فوزى محمود الرفاعى مستقبل وطن ذو إعاقة

96 منى عبدالعاطى أحمد محمد عبدالكريم مستقبل وطن شخصية عامة

97 جميانة لويس يوسف عبدالمسيح مستقبل وطن مسيحي

98 هالة فوزى إبراهيم ابوالسعد مصر الحديثة شخصية عامة

99 هدى السيد موسى الطنبارى الشعب الجمهورى شخصية عامة

100 هيام محمد حمدى عبدالعزيز إبراهيم الطباخ مصر الحديثة شخصية عامة